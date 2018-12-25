В восьми областях Украины из-за непогоды обесточены 128 населенных пунктов

10:23, 25 декабря 2018
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В восьми областях Украины из-за непогоды обесточены 128 населенных пунктов.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ночью в результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП без электроснабжения остались 46 н.п в Днепропетровской области, 43 - в Кировоградской, 16 – в Николаевской, 8 – в Черновицкой, 6 – в Киевской, 5 - в Черкасской и два – в Запорожской и Черниговской областях. 

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 2 тыс. 181 человек и 1 тыс. 600 единиц техники.

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Теги: #электроэнергия#непогода в Украине#обесточенные населенные пункты
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