Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

Также на реке Тиса ожидается повышение уровня воды.

Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности / фото www.facebook.com/lavyny.official

Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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По данным Укргидрометцентра, сегодня на высокогорье и среднегорье центральной и восточной части Закарпатской области в связи с продолжением снегопадов и метелей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В горных районах центральной и восточной частей области существует угроза схода снега на дороги.

25-26 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области также сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, на р.Тиса - г.Чоп продолжится добегание невысокой паводковой волны с верховьев с повышением уровня воды на 0,8-1,3 м без негативных последствий.