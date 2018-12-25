Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах
Также на реке Тиса ожидается повышение уровня воды.
Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
В Украине пройдут снегопады, холоднее всего будет в северных областях (карта)
По данным Укргидрометцентра, сегодня на высокогорье и среднегорье центральной и восточной части Закарпатской области в связи с продолжением снегопадов и метелей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
В горных районах центральной и восточной частей области существует угроза схода снега на дороги.
25-26 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области также сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Кроме того, на р.Тиса - г.Чоп продолжится добегание невысокой паводковой волны с верховьев с повышением уровня воды на 0,8-1,3 м без негативных последствий.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-4°... -6°
- Днепр+1°... -7°
- Донецк+3°... -6°
- Житомир-2°... -5°
- Запорожье+3°... -6°
- Ивано-Франковск0°... -3°
- Киев-3°... -7°
- Кировоград-2°... -7°
- Луганск+2°... -3°
- Луцк-1°... -4°
- Львов-1°... -2°
- Николаев-1°... -5°
- Одесса-1°... -6°
- Полтава-1°... -9°
- Ровно-2°... -4°
- Симферополь+3°... -4°
- Сумы-2°... -10°
- Тернополь-1°... -4°
- Харьков+1°... -6°
- Херсон+1°... -5°
- Хмельницкий-3°... -5°
- Черкассы-2°... -6°
- Чернигов-3°... -7°
- Черновцы0°... -2°
Виргиния, США
+ 1 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:0 °
Влажность:65 %
Давление:761 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:26
Закат16:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей