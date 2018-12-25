Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

10:04, 25 декабря 2018
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Также на реке Тиса ожидается повышение уровня воды.

Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности / фото www.facebook.com/lavyny.official
Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности / фото www.facebook.com/lavyny.official

Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей. 

В Украине пройдут снегопады, холоднее всего будет в северных областях (карта)

По данным Укргидрометцентра, сегодня на высокогорье и среднегорье центральной и восточной части Закарпатской области в связи с продолжением снегопадов и метелей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В горных районах центральной и восточной частей области существует угроза схода снега на дороги.

25-26 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области также сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, на р.Тиса - г.Чоп продолжится добегание невысокой паводковой волны с верховьев с повышением уровня воды на 0,8-1,3 м без негативных последствий.

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Теги: #Карпаты#синоптики#лавинная опасность
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