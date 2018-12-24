В Италии проснулся вулкан Этна (видео)
Из-за извержения пришлось вынужденно приостановить работу аэропорта города Катания.
На острове Сицилия в понедельник, 24 декабря, произошло извержение вулкана Этна.
Жителей Индонезии предупредили о вероятности нового цунами (фото, видео)
Отмечается, что с самого высокого и самого активного вулкана Европы начал выходить дым и огромное количество пепла. Перед этим под горой зафиксировали цепь из около 130 подземных толчков. Самый сильный из них составил 4 балла. Об этом сообщает Reuters.
Из-за извержения пришлось вынужденно приостановить работу аэропорта города Катания. Информации о пострадавших пока нет.
Вулкан Этна, который достигает 3 тысяч 300 метров в высоту, может выбрасывать пепел, дым и пыль несколько раз в год. Последний раз мощное извержение произошло в 1992 году.
Etna today— Laura Fiannacca (@LFiannacca) December 24, 2018
(Video made by me)#etna#Sicily#24dicembrepic.twitter.com/VmrWq6iZNh
Погода в Украине
- Винница+1°... -6°
- Днепр0°... -2°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+2°... -5°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск+3°... -4°
- Киев+1°... -6°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+2°... -3°
- Луцк+3°... -4°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+6°... -3°
- Полтава-1°... -2°
- Ровно+2°... -6°
- Симферополь+7°... +2°
- Сумы-1°... -4°
- Тернополь+2°... -4°
- Харьков-1°... -4°
- Херсон+6°... -3°
- Хмельницкий0°... -6°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов-2°... -5°
- Черновцы+2°... -5°