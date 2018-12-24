В Италии проснулся вулкан Этна (видео)

19:38, 24 декабря 2018
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Из-за извержения пришлось вынужденно приостановить работу аэропорта города Катания.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На острове Сицилия в понедельник, 24 декабря, произошло извержение вулкана Этна.

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Отмечается, что с самого высокого и самого активного вулкана Европы начал выходить дым и огромное количество пепла. Перед этим под горой зафиксировали цепь из около 130 подземных толчков. Самый сильный из них составил 4 балла. Об этом сообщает Reuters.

Из-за извержения пришлось вынужденно приостановить работу аэропорта города Катания. Информации о пострадавших пока нет.

Вулкан Этна, который достигает 3 тысяч 300 метров в высоту, может выбрасывать пепел, дым и пыль несколько раз в год. Последний раз мощное извержение произошло в 1992 году.

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Теги: #вулкан#Этна#извержение вулкана
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