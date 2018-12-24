В Киеве завтра пройдет снег, температура днем до -4°
В столице завтра ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 декабря в Киеве пройдет снег, днем температура до -4°.
Метели, дождь и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение на 25 декабря
Погода в Киеве. Температура воздуха днем -4°, вечером - до -5°. Ветер северный и северо-западный, до 7,1 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:57, а зайдет в 15:57.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 декабря, в Украине ожидаются снегопады, на севере ночью до -8°.
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Виргиния, США
+ 5 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+3 °
Влажность:60 %
Давление:754 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:26
Закат16:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
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