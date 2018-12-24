В Киеве завтра пройдет снег, температура днем до -4°

В столице завтра ожидается сильный ветер.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 декабря в Киеве пройдет снег, днем температура до -4°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем -4°, вечером - до -5°. Ветер северный и северо-западный, до 7,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:57, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 декабря, в Украине ожидаются снегопады, на севере ночью до -8°.

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