Завтра в Украине пройдут снегопады, холоднее всего будет в северных областях (карта)
Снега не будет только на юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 декабря, в Украине ожидаются снегопады, на севере ночью до -8°.
Метели, дождь и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение на 25 декабря
Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -7°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -5°, днем до +4°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +4°.
В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -8°, днем до -4°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -7°, днем до +1°.
Согласно народному прогнозу, 25 декабря — Спиридона Солнцеворота. С этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на холод. С этого дня понемногу начинает прибавляться день и уменьшаться ночь. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней — пасмурным и теплым.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -6°
- Днепр0°... -2°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+2°... -5°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск+3°... -4°
- Киев+1°... -6°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+2°... -3°
- Луцк+3°... -4°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+6°... -3°
- Полтава-1°... -2°
- Ровно+2°... -6°
- Симферополь+7°... +2°
- Сумы-1°... -4°
- Тернополь+2°... -4°
- Харьков-1°... -4°
- Херсон+6°... -3°
- Хмельницкий0°... -6°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов-2°... -5°
- Черновцы+2°... -5°