Завтра в Украине пройдут снегопады, холоднее всего будет в северных областях (карта)

16:30, 24 декабря 2018
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Снега не будет только на юге страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 декабря, в Украине ожидаются снегопады, на севере ночью до -8°.

Метели, дождь и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение на 25 декабря

Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -7°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -5°, днем до +4°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +4°.

В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -8°, днем до -4°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -7°, днем до +1°.

Прогноз на 25 декабря / УНИАН
Прогноз на 25 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 декабря — Спиридона Солнцеворота. С этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на холод. С этого дня понемногу начинает прибавляться день и уменьшаться ночь. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней — пасмурным и теплым.

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Теги: #снег#погода
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