Reuters показало фото разрушенных в результате цунами домов и кораблей в Индонезии
По последним данным, в результате цунами погиб 281 человек.
Вечером 22 декабря цунами, вызванное извержением вулкана Кракатау, обрушилось на прибрежные районы Зондского пролива между островами Ява и Суматра в Индонезии.
По последним данным, в результате цунами погиб 281 человек, пострадали свыше 1000.
Агентство Reuters показало впечатляющие фото разрушенных домов и кораблей после разгула стихии.
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