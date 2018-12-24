Reuters показало фото разрушенных в результате цунами домов и кораблей в Индонезии

13:35, 24 декабря 2018
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По последним данным, в результате цунами погиб 281 человек.

Последствия цунами в Индонезии / REUTERS
Последствия цунами в Индонезии / REUTERS

Вечером 22 декабря цунами, вызванное извержением вулкана Кракатау, обрушилось на прибрежные районы Зондского пролива между островами Ява и Суматра в Индонезии.

По последним данным, в результате цунами погиб 281 человек, пострадали свыше 1000.

Агентство Reuters показало впечатляющие фото разрушенных домов и кораблей после разгула стихии.

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Теги: #Индонезия#цунами
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