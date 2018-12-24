Циклон разминается: синоптик рассказала о погоде в Украине на католическое Рождество

Завтра в Украине похолодает до небольшого мороза.

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На католическое Рождество, 25 декабря, в Украине ожидается сильные осадки, штормовой ветер, налипание мокрого снега.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Уже в рождественскую ночь и завтра днем южная часть, большинство центра, восток Украины плюс Сумщина окажутся в сложной погоде: сильные осадки, штормовой ветер, налипание мокрого снега. На севере и западе завтра - снег, но без фанатизма", - пишет она.

По словам Диденко, в Украине похолодает до небольшого мороза, также ожидается гололедица.

В Киеве завтра пройдет снег, очень скользко, днем -2....-5 градусов.

Напомним, на католическое Рождество, 25 декабря, погода в Украине испортится, объявлено штормовое предупреждение.