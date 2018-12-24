Погода на неделю: Украину накроют сильные снегопады (карта)

Холоднее всего будет на востоке и севере Украины.

На этой неделе в Украине ожидаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут снегопады, во многих областях ударят сильные морозы.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди и снег. На юге до +7°, в остальных регионах до -2°...+3°.

Прогноз на 24 декабря / УНИАН

Во вторник, 25 декабря, в Украине ожидаются сильные снегопады, на востоке ночью до -8°.

Прогноз на 25 декабря / УНИАН

В среду, 26 декабря, в большинстве регионов пройдет снег. Самая холодная погода будет на востоке - до -8°. В остальных регионах до -6°.

Прогноз на 26 декабря / УНИАН

В четверг в Украине продолжатся снегопады. Ночью по стране темпераура -10°…+1°, днем на западе до +3°.

Прогноз на 27 декабря / УНИАН

В пятницу пройдет снег и дождь. Ночью на востоке -10°, в остальных регионах до -4°.

Прогноз на 28 декабря / УНИАН

29 и 30 декабря в Украине пройдут снегопады и дожди. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -11°, на остальной территории -6°…+1°. Днем температура по стране -8°...+4°. В воскресенье ночью на востоке до -10°, днем в Украине от -8° до +1°.

Прогноз на 29 декабря / УНИАН

Прогноз на 30 декабря / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

24 декабря — Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с "ушами" — отсветами по бокам — быть морозам.

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25 декабря — Спиридона Солнцеворота. С этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на холод. С этого дня понемногу начинает прибавляться день и уменьшаться ночь. Если на Спиридона светло, то Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней — пасмурным и теплым.

26 декабря — Евстрата, Евгения. Каков Евстрат — таков январь. Вечером в ясную погоду провода играют, будто струны, — на ненастье.

27 декабря — Филимона. Каков Филимон — таков и февраль.

28 декабря — день Трифона. Каков Трифон — таков и март.

29 декабря — Агея. Каков Агей — таков и апрель. На Агея иней — на святки тепло, но со снегом. Если на Агея мороз, то он простоит до Иордана. Холодный Агей — к лютой зиме.

30 декабря — Данила. Если появится иней — Рождество будет теплым. Каков Даниил — таков и май.

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