Жителей Индонезии предупредили о вероятности нового цунами (фото, видео)

Людей просят держаться подальше от прибрежных зон.

Последствия цунами в Индонезии / REUTERS

Извержение вулкана Кракатау может вызвать новое цунами в Индонезии, людей просят держаться подальше от прибрежных зон.

Вечером 22 декабря цунами, вызванное извержением вулкана Кракатау, обрушилось на прибрежные районы Зондского пролива между островами Ява и Суматра, передает BBC.

Пресс-секретарь Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями страны Сутопо Пурво Нугрохо заявил на пресс-конференции, продолжающееся извержение вулкана может вызвать новое цунами.

"Согласно рекомендациям Агентства по метеорологии, климатологии и геофизике, люди какое-то время должны держаться подальше от побережья", - сказал он.

WATCH: Police rescue a 5-year-old child trapped in the rubble caused by the tsunami in Indonesia that has killed at least 280 people and injured more than 1,000 pic.twitter.com/OtWIH4xFXl — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 24 декабря 2018 г.

Indonesia Had a 'Volcano Tsunami' After Krakatoa Erupted Today Video shows tsunami crashing into venue, w/o warning while band Seventeen was in concert.

There were multiple fatalities ?

This is so sad ???#PrayForIndonesia ??#PrayForSeventeenBand ?? pic.twitter.com/N7EuhF6tCx — Vslay wiljohn ?????? (@Vwilcook) 24 декабря 2018 г.

This is what’s left of the Tanjung Lesung resort. Search teams have found about 40 bodies here, including 2 this morning. You can see where the band was playing in that frightening video #tsunamipic.twitter.com/iH2iZu4k4O — David Lipson (@davidlipson) 24 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что число жертв цунами в Индонезии выросло до 281, пострадали свыше 1000 человек.