Метели, дождь и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение на 25 декабря

Ожидается, что ухудшение погоды повлияет на работу автотранспорта.

Иллюстрация / REUTERS

На католическое Рождество, 25 декабря, погода в Украине испортится, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Читайте также В Киеве сегодня пройдет сильный снег, температура 0°

Так, 25 декабря в связи с выходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются сложные погодные условия: снег, местами сильный снег, метели, в Приазовье и восточных областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

Во всех указанных областях порывы ветра до 15-20 м/сек, в Приазовье местами до 25 м/сек. Синоптики отмечают, что такие погодные условия осложнят работу автотранспорта, коммунального хозяйства, органов энергетики.

Напомним, в понедельник, 24 декабря, в Украине пройдут дожди и снегопады, температура до +5°.