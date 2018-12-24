Метели, дождь и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение на 25 декабря

09:44, 24 декабря 2018
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Ожидается, что ухудшение погоды повлияет на работу автотранспорта.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На католическое Рождество, 25 декабря, погода в Украине испортится, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Так, 25 декабря в связи с выходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются сложные погодные условия: снег, местами сильный снег, метели, в Приазовье и восточных областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

Во всех указанных областях порывы ветра до 15-20 м/сек, в Приазовье местами до 25 м/сек. Синоптики отмечают, что такие погодные условия осложнят работу автотранспорта, коммунального хозяйства, органов энергетики.

Напомним, в понедельник, 24 декабря, в Украине пройдут дожди и снегопады, температура до +5°.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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