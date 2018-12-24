В Киеве сегодня пройдет сильный снег, температура до 0°

08:30, 24 декабря 2018
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Осадки в столице ожидаются в течение всего дня.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 24 декабря в Киеве пройдет снег, температура до 0°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:55, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 декабря, в Украине пройдут дожди и снегопады, температура до +5°.

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Теги: #снег#Киев#погода
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