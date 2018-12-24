Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди и снегопады (карта)

Теплее всего будет на юге страны.

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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 24 декабря, в Украине пройдут дожди и снегопады, температура до +5°.

На востоке практически без осадков, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +5°.

На западе Украины пройдет снег с дождем. Температура до +3°.

В северных областях ожидаются снегопады. Температура до +1°. В центре пройдет снег, температура до +1°.

Прогноз на 24 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 декабря - Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с “ушами” - отсветами по бокам - быть морозам.

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