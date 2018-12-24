Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди и снегопады (карта)
Теплее всего будет на юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 24 декабря, в Украине пройдут дожди и снегопады, температура до +5°.
На востоке практически без осадков, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +5°.
На западе Украины пройдет снег с дождем. Температура до +3°.
В северных областях ожидаются снегопады. Температура до +1°. В центре пройдет снег, температура до +1°.
Согласно народному прогнозу, 24 декабря - Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с “ушами” - отсветами по бокам - быть морозам.
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- Симферополь+7°... +2°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь+2°... -5°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+4°... -2°
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- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов-2°... -5°
- Черновцы+2°... -5°
Виргиния, США
+ 4 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+2 °
Влажность:57 %
Давление:754 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:26
Закат16:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
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