Синоптик рассказала, какой будет погода на Новый год в Украине (карта)
В течение 1 января 2019 года в Украине пройдут осадки, также ожидается понижение температуры.
31 декабря - 1 января к Украине приблизится циклон атлантического происхождения.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. В течение 1 января 2019 года в Украине пройдут осадки.
"В новогоднюю ночь - снег и мокрый снег на Западе и Севере (Киев принадлежит к Северу), днем 1 января осадки охватят Центр, Восток и Юг. Осадки ожидаются преимущественно в виде мокрого снега, а днем и дождя - в зависимости от температуры воздуха", - говорится в сообщении.
Ночью 1 января в Украине ожидается 0-6 градусов мороза, на Сумщине и Харьковщине до -8 градусов, на Западе Украины около нуля.
В Киеве в новогоднюю ночь до -3 градусов, днем 1 января до +2 градусов.
Ранее сообщалось, что 25 декабря на севере, востоке и юге Украины ожидаются сложные погодные условия.
Погода в Украине
- Винница+2°... -3°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+2°... -3°
- Запорожье+4°... -2°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев+3°... -4°
- Кировоград+2°... -4°
- Луганск+4°... 0°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+7°... -3°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+2°... -2°
- Харьков+2°... -3°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+1°... -4°
- Черкассы+2°... -4°
- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы+4°... -4°