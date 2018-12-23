Синоптик рассказала, какой будет погода на Новый год в Украине (карта)

16:42, 23 декабря 2018
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В течение 1 января 2019 года в Украине пройдут осадки, также ожидается понижение температуры.

В Киеве в новогоднюю ночь до -3 градусов / фото УНИАН
В Киеве в новогоднюю ночь до -3 градусов / фото УНИАН

31 декабря - 1 января к Украине приблизится циклон атлантического происхождения.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. В течение 1 января 2019 года в Украине пройдут осадки.

"В новогоднюю ночь - снег и мокрый снег на Западе и Севере (Киев принадлежит к Северу), днем 1 января осадки охватят Центр, Восток и Юг. Осадки ожидаются преимущественно в виде мокрого снега, а днем и дождя - в зависимости от температуры воздуха", - говорится в сообщении.

Ночью 1 января в Украине ожидается 0-6 градусов мороза, на Сумщине и Харьковщине до -8 градусов, на Западе Украины около нуля.

В Киеве в новогоднюю ночь до -3 градусов, днем 1 января до +2 градусов.

Ранее сообщалось, что 25 декабря на севере, востоке и юге Украины ожидаются сложные погодные условия.

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Теги: #погода#Новый год#погода на Новый год
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