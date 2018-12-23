На Украину надвигается снежный циклон: синоптики предупреждают о метели и штормовом ветре

25 декабря на севере, востоке и юге Украины ожидаются сложные погодные условия: снег, местами сильный снег, метели.

Погодные условия осложнят работу автотранспорта / фото УНИАН

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на севере, востоке и юге Украины 25 декабря.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Ожидается понижение температуры и снегопады.

"25 декабря в связи с выходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях сложные погодные условия: снег, местами сильный снег, метели, в Приазовье и восточных областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. Во всех указанных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/сек. Такие погодные условия осложнят работу автотранспорта, коммунального хозяйства, органов энергетики", - говорится в сообщении.

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Синоптик Наталья Диденко в Facebook добавила, что 24 декабря в Украине ожидается нестабильная погода.

"Завтра будет выпадать снег, мокрый снег, на Юге преимущественно дождь. В восточных областях понедельник ограничится лишь облаками - без существенных осадков. Будет преобладать южный ветер, на Западе Украины - северо-западный, порывистый, местами с штормовыми порывами. Температура воздуха ближайшей ночью на Западе и Востоке около нуля, на остальной территории подморозит до-1-6 градусов", - написала она.

Завтра днем в Украине ожидается около нуля, на Севере, Волыни, Ровенщине, Харьковщине и Луганщине -1-3 градуса.

"В Киеве 24 декабря выпадет снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью в столице подмерзнет до -3 градусов, завтра днем предполагается 0, -1 градус. 25-26 декабря в Киеве морозы окрепнут до-2-8 градусов", - добавила Диденко.

Ранее сообщалось, что в Карпатах объявили снеголавинную опасность 3 уровня.