Цунами в Индонезии: смертельная волна обрушилась на зрителей концерта и музыкантов - опубликовано видео
По последним данным, в результате цунами погибли 168 человек, более 700 человек пострадали.
Участники индонезийской поп-группы Seventeen и некоторые зрители их концерта считаются пропавшими без вести после того, как волна цунами накрыла сцену с музыкантами и толпу перед ней. Видео трагического инцидента попало в сеть.
В Боливии произошло мощное землетрясение
Как сообщает Channel NewsAsia, музыканты выступали на курорте Tanjung Lesong, на индонезийском острове Ява.
Отмечается, что один из участников группы погиб. Об этом в Instagram сообщил вокалист коллектива Рифиан Фаярсях (Riefian Fajarsyah).
По последним данным, в результате цунами погибли 168 человек, более 700 человек пострадали.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате цунами, обрушившегося на побережье Индонезии у берегов Зондского пролива. Спасатели считают, что его вызвало извержение вулкана.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+2°... -3°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк+3°... -1°
- Житомир+2°... -3°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев+2°... -3°
- Кировоград+2°... -5°
- Луганск+4°... 0°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+5°... -3°
- Одесса+6°... -3°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+2°... -2°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+1°... -4°
- Черкассы+2°... -4°
- Чернигов+1°... -4°
- Черновцы+5°... -4°
Виргиния, США
- 2 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:-4 °
Влажность:75 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:07:25
Закат16:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей