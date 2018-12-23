Цунами в Индонезии: смертельная волна обрушилась на зрителей концерта и музыкантов - опубликовано видео

По последним данным, в результате цунами погибли 168 человек, более 700 человек пострадали.

Цунами обрушилось на концерт индонезийской поп-группы / Скриншот - Facebook - Channel NewsAsia

Участники индонезийской поп-группы Seventeen и некоторые зрители их концерта считаются пропавшими без вести после того, как волна цунами накрыла сцену с музыкантами и толпу перед ней. Видео трагического инцидента попало в сеть.

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Как сообщает Channel NewsAsia, музыканты выступали на курорте Tanjung Lesong, на индонезийском острове Ява.

Отмечается, что один из участников группы погиб. Об этом в Instagram сообщил вокалист коллектива Рифиан Фаярсях (Riefian Fajarsyah).

По последним данным, в результате цунами погибли 168 человек, более 700 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате цунами, обрушившегося на побережье Индонезии у берегов Зондского пролива. Спасатели считают, что его вызвало извержение вулкана.