В Индонезии из-за "вулканического" цунами погибли 20 человек (видео)
165 человек получили ранения, повреждены десятки зданий.
По меньшей мере 20 человек погибли в результате цунами, обрушившегося на побережье Индонезии у берегов Зондского пролива. Спасатели считают, что его вызвало извержение вулкана.
Агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщает, что еще 165 человек получили ранения, повреждены десятки зданий.Об этом пишет Би-би-си.
Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау.
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Зондский пролив разделяет острова Ява и Суматра и соединяет Индийский океан с Яванским морем Тихого океана. Кракатау - вулкан на небольшом острове. Мощное извержение в 1883 году уничтожило большую часть острова.
На кадрах, размещенных представителем агентства по борьбе со стихийными бедствиями, видны последствия цунами - затопленные улицы и перевернутые машины.
Спасатели сейчас проверяют версию о том, что цунами могло вызвать извержение Кракатау.
Data sementara dampak tsunami di Pantai di Kab Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan hingga 23/12/2018 pukul 04.30 WIB: tercatat 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka-luka, 2 orang hilang dan puluhan bangunan rusak. Data korban kemungkinan masih akan terus bertambah. pic.twitter.com/6f7buuoD5Y— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) December 22, 2018
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