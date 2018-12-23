В Индонезии из-за "вулканического" цунами погибли 20 человек (видео)

165 человек получили ранения, повреждены десятки зданий.

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По меньшей мере 20 человек погибли в результате цунами, обрушившегося на побережье Индонезии у берегов Зондского пролива. Спасатели считают, что его вызвало извержение вулкана.

Агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщает, что еще 165 человек получили ранения, повреждены десятки зданий.Об этом пишет Би-би-си.

Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау.

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Зондский пролив разделяет острова Ява и Суматра и соединяет Индийский океан с Яванским морем Тихого океана. Кракатау - вулкан на небольшом острове. Мощное извержение в 1883 году уничтожило большую часть острова.

На кадрах, размещенных представителем агентства по борьбе со стихийными бедствиями, видны последствия цунами - затопленные улицы и перевернутые машины.

Спасатели сейчас проверяют версию о том, что цунами могло вызвать извержение Кракатау.