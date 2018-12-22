Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в западных областях

10:04, 22 декабря 2018
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Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, на Закарпатье и в Карпатах сильный мокрый снег и дождь.

Ожидается значительное снеголавинная опасность / zak.depo.ua
Ожидается значительное снеголавинная опасность / zak.depo.ua

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в западных областях.

По данным Укргидрометцентра, 22 декабря в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, на Закарпатье и в Карпатах сильный мокрый снег и дождь.

В Карпатах объявили снеголавинную опасность 3 уровня

Кроме того, в связи с метелями и снегопадами 22-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Также вероятно повышение уровня воды:

22-24 декабря - на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,2-1,2 м;

22-25 декабря - на реках бассейна Западного Буга, Припяти на 0,1-0,6 м.

Местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

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Теги: #погода#снегопад
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