В Карпатах объявили снеголавинную опасность 3 уровня
Лавинная опасность ожидается в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
В течение 22-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"В связи с метелями и снегопадами 22-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, на выходных погода в Украине испортится, в большинстве областей пройдут снегопады и дожди.
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