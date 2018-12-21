В Карпатах объявили снеголавинную опасность 3 уровня

16:15, 21 декабря 2018
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Лавинная опасность ожидается в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 22-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В связи с метелями и снегопадами 22-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных погода в Украине испортится, в большинстве областей пройдут снегопады и дожди.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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