На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 22 декабря
На Закарпатье и в Карпатах ожидаются сильные снегопады и дожди.
В субботу, 22 декабря, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, на Закарпатье и в Карпатах сильный мокрый снег и дождь. Объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"22 декабря в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, на Закарпатье и в Карпатах сильный мокрый снег и дождь", - говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие дни в Украине стоит ожидать потепления, температура поднимется до одного градуса тепла. Однако уже после католического Рождества 25 декабря начнутся легкие морозы - до 2-4 градусов ниже нуля.
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