Потепление будет недолгим: синоптик рассказал, когда в Украине снова ударят морозы

С 28 декабря температура в Украине снизится до 5-7 градусов ниже нуля.

После католического Рождества в Украине похолодает / УНИАН

В ближайшие дни в Украине стоит ожидать потепления, температура поднимется до одного градуса тепла.

Однако уже после католического Рождества 25 декабря начнутся легкие морозы - до 2-4 градусов ниже нуля. Об этом "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

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"А перед самым Новым годом будет понижение температуры. 28 числа будет 5-7 градусов ниже нуля. И пройдет неплохой снег 29-30 декабря. И 1-3 января легкие морозы в 3-4 градуса. Потом вновь 2-3 дня потепление. И к 7-8 числу вновь легкие морозы 2-4 градуса", - сообщил он.

Горбань напомнил, что "настоящая зима" в Украине начнется только с 15 января: тогда ожидается резкое и стремительное похолодание. До самой середины февраля температура опустится на уровень 20-25 градусов мороза и потеплений не ожидается.

Только с 16 февраля ожидается повышение температуры до 5-8 мороза. По прогнозу народного синоптика первая неделя марта в Украине тоже будет холодной - до 7-12 градусов ниже нуля.

Ранее Горбань рассказал, какая будет погода в Украине на новогодние и рождественские праздники.