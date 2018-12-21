Потепление будет недолгим: синоптик рассказал, когда в Украине снова ударят морозы
С 28 декабря температура в Украине снизится до 5-7 градусов ниже нуля.
В ближайшие дни в Украине стоит ожидать потепления, температура поднимется до одного градуса тепла.
Однако уже после католического Рождества 25 декабря начнутся легкие морозы - до 2-4 градусов ниже нуля. Об этом "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
Погода на выходные: Украину накроют снегопады и дожди (карта)
"А перед самым Новым годом будет понижение температуры. 28 числа будет 5-7 градусов ниже нуля. И пройдет неплохой снег 29-30 декабря. И 1-3 января легкие морозы в 3-4 градуса. Потом вновь 2-3 дня потепление. И к 7-8 числу вновь легкие морозы 2-4 градуса", - сообщил он.
Горбань напомнил, что "настоящая зима" в Украине начнется только с 15 января: тогда ожидается резкое и стремительное похолодание. До самой середины февраля температура опустится на уровень 20-25 градусов мороза и потеплений не ожидается.
Только с 16 февраля ожидается повышение температуры до 5-8 мороза. По прогнозу народного синоптика первая неделя марта в Украине тоже будет холодной - до 7-12 градусов ниже нуля.
Ранее Горбань рассказал, какая будет погода в Украине на новогодние и рождественские праздники.
Погода в Украине
- Винница-2°... -5°
- Днепр-1°... -2°
- Донецк-2°... -3°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье0°... -2°
- Ивано-Франковск+2°... -1°
- Киев-1°... -4°
- Кировоград-1°... -4°
- Луганск-2°... -3°
- Луцк+2°... 0°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+1°... -4°
- Одесса+2°... -5°
- Полтава-1°... -2°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-1°... -2°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы-1°... -5°
- Чернигов-2°... -3°
- Черновцы-2°... -5°