Погода на выходные: Украину накроют снегопады и дожди (карта)
На выходных в Украине потеплеет.
На выходных погода в Украине испортится, в большинстве областей пройдут снегопады и дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью +1°, днем +2°. В воскресенье ожидается снег с дождем, -2°...+3°.
В Украине сегодня потеплеет, местами пройдет снег (карта)
Во Львове в субботу пройдет сильный ливень, ночью 0°, днем +4°. В воскресенье без осадков, 0°…+2°.
В Луцке в субботу ночью +1°, днем +5°, дождь. В воскресенье ночью 0°, днем +2°, без осадков.
В Виннице в субботу пройдет снег с дождем, температура воздуха +1°...+3°. В воскресенье до -3°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье -3°...+6°.
В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью 0°, днем +1°. В воскресенье -3°...+1°, также ожидаются осадки.
Погода в Днепре: в субботу выпадет снег, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха -4°...+2°.
В Симферополе завтра без осадков, +5°...+7°. В воскресенье -1°...+3°, ливень.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +1°, днем +2°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +5°.
В Краматорске в субботу пасмурно и без осадков, температура ночью +1°, днем +2°. В воскресенье температура до +4°, пройдет дождь.
В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью 0°, днем +1°. В воскресенье -1°...+4°, дождь.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -2°. В воскресенье без осадков, ночью -4°, днем +1°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +2°, днем +5°. В воскресенье пасмурно, ночью 0°, днем до +4°.
В Трускавце в субботу ожидается небольшая облачность, температура до +6°. В воскресенье температура до +4°, без осадков.
В Сваляве завтра пройдет ливень, +1°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -2° …+2°.
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Погода в Украине
- Винница-2°... -5°
- Днепр-1°... -2°
- Донецк-2°... -3°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье0°... -2°
- Ивано-Франковск+2°... -1°
- Киев-1°... -4°
- Кировоград-1°... -4°
- Луганск-2°... -3°
- Луцк+2°... 0°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+1°... -4°
- Одесса+2°... -5°
- Полтава-1°... -2°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-1°... -2°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы-1°... -5°
- Чернигов-2°... -3°
- Черновцы-2°... -5°