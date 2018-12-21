Погода на выходные: Украину накроют снегопады и дожди (карта)

На выходных в Украине потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных погода в Украине испортится, в большинстве областей пройдут снегопады и дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью +1°, днем +2°. В воскресенье ожидается снег с дождем, -2°...+3°.

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Во Львове в субботу пройдет сильный ливень, ночью 0°, днем +4°. В воскресенье без осадков, 0°…+2°.

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +5°, дождь. В воскресенье ночью 0°, днем +2°, без осадков.

В Виннице в субботу пройдет снег с дождем, температура воздуха +1°...+3°. В воскресенье до -3°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье -3°...+6°.

В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью 0°, днем +1°. В воскресенье -3°...+1°, также ожидаются осадки.

Прогноз на 22 декабря / УНИАН

Прогноз на 23 декабря / УНИАН

Погода в Днепре: в субботу выпадет снег, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха -4°...+2°.

В Симферополе завтра без осадков, +5°...+7°. В воскресенье -1°...+3°, ливень.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +1°, днем +2°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +5°.

В Краматорске в субботу пасмурно и без осадков, температура ночью +1°, днем +2°. В воскресенье температура до +4°, пройдет дождь.

В Северодонецке завтра пройдет снег, температура ночью 0°, днем +1°. В воскресенье -1°...+4°, дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -2°. В воскресенье без осадков, ночью -4°, днем +1°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +2°, днем +5°. В воскресенье пасмурно, ночью 0°, днем до +4°.

В Трускавце в субботу ожидается небольшая облачность, температура до +6°. В воскресенье температура до +4°, без осадков.

В Сваляве завтра пройдет ливень, +1°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -2° …+2°.

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