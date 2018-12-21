Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах города

10:53, 21 декабря 2018
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Сегодня в столице ожидается небольшой снег.

На дорогах Киеве сохраняется гололедица / УНИАН
На дорогах Киеве сохраняется гололедица / УНИАН

В пятницу, 21 декабря, в Киеве ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега, на дорогах местами гололедица.

В Украине сегодня потеплеет, местами пройдет снег (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня облачно, небольшие осадки преимущественно в виде снега, местами слабый гололед. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура около 0°.

Напомним, из-за влияния циклона из Скандинавии погода в Украине в ближайшие дни будет неустойчивой.

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Теги: #Киев#погода#гололедица
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