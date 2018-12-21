Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах города
Сегодня в столице ожидается небольшой снег.
В пятницу, 21 декабря, в Киеве ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега, на дорогах местами гололедица.
В Украине сегодня потеплеет, местами пройдет снег (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, в столице сегодня облачно, небольшие осадки преимущественно в виде снега, местами слабый гололед. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура около 0°.
Напомним, из-за влияния циклона из Скандинавии погода в Украине в ближайшие дни будет неустойчивой.
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