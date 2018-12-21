Сильные дожди привели в наводнениям в Таиланде
Один человек погиб.
Сильные дожди, которые прошли с 16 по 18 декабря, вызвали наводнения в южных провинциях Таиланда.
Жертвами наводнений во Вьетнаме стали 13 человек
В провинции Накхонситхаммарат погиб один человек, еще один пропал без вести, передает Floodlist со ссылкой на местные СМИ.
Всего от наводнений и проливных дождей в провинции Накхонситхаммарат пострадали 377 деревень в 17 районах. Жертвой наводнения стал один человек - его смыло водой, также в районе Рон Пхибун пропал пожилой человек.
Наводнение также затронуло провинции Фатталунг и Наратхиват.
Напомним, экс-тропический циклон "Оуэн" принес в штат Квинсленд на северо-востоке Австралии рекордное количество осадков.
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