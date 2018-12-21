Сильные дожди привели в наводнениям в Таиланде

09:35, 21 декабря 2018
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Один человек погиб.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сильные дожди, которые прошли с 16 по 18 декабря, вызвали наводнения в южных провинциях Таиланда.

Жертвами наводнений во Вьетнаме стали 13 человек

В провинции Накхонситхаммарат погиб один человек, еще один пропал без вести, передает Floodlist со ссылкой на местные СМИ.

Всего от наводнений и проливных дождей в провинции Накхонситхаммарат пострадали 377 деревень в 17 районах. Жертвой наводнения стал один человек - его смыло водой, также в районе Рон Пхибун пропал пожилой человек. 

Наводнение также затронуло провинции Фатталунг и Наратхиват.

Напомним, экс-тропический циклон "Оуэн" принес в штат Квинсленд на северо-востоке Австралии рекордное количество осадков.

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Теги: #наводнение#Таиланд
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