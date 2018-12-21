В Киеве сегодня ожидается пасмурная погода без осадков

08:30, 21 декабря 2018
21
0

Днем температура в столице до 0°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 декабря, в Киеве без осадков, днем температура до 0°.

В Украину идет потепление: синоптик рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни

Погода в Киеве. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер южный и юго-западный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:55, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков, во всех регионах немного потеплеет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Украине сегодня потеплеет, местами пройдет снег (карта) В Украине сегодня потеплеет, местами пройдет снег (карта)
В Киеве завтра будет пасмурно, днем температура до 0° В Киеве завтра будет пасмурно, днем температура до 0°
В Боливии произошло мощное землетрясение В Боливии произошло мощное землетрясение
В Индонезии произошел огромный провал грунта (видео) В Индонезии произошел огромный провал грунта (видео)
В Украину идет потепление: синоптик рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни В Украину идет потепление: синоптик рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни
В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -4° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -4°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
91 %
738 мм
6.3 м/с
59 %
Лента новостей