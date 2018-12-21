В Киеве сегодня ожидается пасмурная погода без осадков

Днем температура в столице до 0°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 декабря, в Киеве без осадков, днем температура до 0°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер южный и юго-западный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:55, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков, во всех регионах немного потеплеет.

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