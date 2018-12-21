В Киеве сегодня ожидается пасмурная погода без осадков
Днем температура в столице до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 декабря, в Киеве без осадков, днем температура до 0°.
В Украину идет потепление: синоптик рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни
Погода в Киеве. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер южный и юго-западный, до 4,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:55, а зайдет в 15:55.
Как сообщал УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков, во всех регионах немного потеплеет.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-2°... -5°
- Днепр0°... -2°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+1°... -1°
- Киев0°... -4°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск-1°... -3°
- Луцк+2°... +1°
- Львов+2°... +1°
- Николаев+1°... -3°
- Одесса+3°... -5°
- Полтава-1°... -2°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+5°... +3°
- Сумы-1°... -2°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-1°... -2°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий-2°... -5°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов0°... -4°
- Черновцы-2°... -6°
Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+17 °
Влажность:91 %
Давление:738 мм
Ветер: 6.3 м/с
Вероятность осадков:59 %
Восход:07:24
Закат16:50
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей