В Украине сегодня потеплеет, местами пройдет снег (карта)

На юге температура до +4°.

В Украине сегодня немного потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков, во всех регионах немного потеплеет.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке практически без осадков, температура до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура до +4°.

На западе Украины без осадков. Температура до +2°.

В северных областях пасмурно. Температура до 0°. В центре местами пройдет снег, температура до 0°.

Прогноз на 21 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 декабря - день Потапия и Анфисы-умелицы. Если синицы начинают с утра пищать - ночью будет мороз, а если прячутся под крышу - к метели.

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