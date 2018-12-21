В Украине сегодня потеплеет, местами пройдет снег (карта)
На юге температура до +4°.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков, во всех регионах немного потеплеет.
В Украину идет потепление: синоптик рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни
Прогноз погоды на сегодня. На востоке практически без осадков, температура до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура до +4°.
На западе Украины без осадков. Температура до +2°.
В северных областях пасмурно. Температура до 0°. В центре местами пройдет снег, температура до 0°.
Согласно народному прогнозу, 21 декабря - день Потапия и Анфисы-умелицы. Если синицы начинают с утра пищать - ночью будет мороз, а если прячутся под крышу - к метели.
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Погода в Украине
- Винница-2°... -5°
- Днепр0°... -2°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+1°... -1°
- Киев0°... -4°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск-1°... -3°
- Луцк+2°... +1°
- Львов+2°... +1°
- Николаев+1°... -3°
- Одесса+3°... -5°
- Полтава-1°... -2°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+5°... +3°
- Сумы-1°... -2°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-1°... -2°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий-2°... -5°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов0°... -4°
- Черновцы-2°... -6°
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Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
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