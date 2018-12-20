В Киеве завтра будет пасмурно, днем температура до 0°
В столице ожидается потепление.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 декабря, в Киеве без осадков, днем температура до 0°.
В Украину идет потепление: синоптик рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер южный и юго-западный, до 4,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:55, а зайдет в 15:55.
Как сообщал УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков, во всех регионах немного потеплеет.
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- Львов-4°... -5°
- Николаев0°... -2°
- Одесса0°... -2°
- Полтава-3°... -4°
- Ровно-5°... -6°
- Симферополь+2°... 0°
- Сумы-5°... -6°
- Тернополь-6°... -8°
- Харьков-4°... -5°
- Херсон0°... -2°
- Хмельницкий-4°... -6°
- Черкассы-2°... -3°
- Чернигов-4°... -5°
- Черновцы-5°... -10°
Виргиния, США
+ 1 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+1 °
Влажность:92 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:78 %
Восход:07:24
Закат16:50
Видимость:16 км
Фаза луны:
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