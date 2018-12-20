В Киеве завтра будет пасмурно, днем температура до 0°

17:00, 20 декабря 2018
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В столице ожидается потепление.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 21 декабря, в Киеве без осадков, днем температура до 0°.

В Украину идет потепление: синоптик рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер южный и юго-западный, до 4,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:55, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков, во всех регионах немного потеплеет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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