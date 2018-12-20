Завтра в Украине немного потеплеет, местами пройдет снег (видеопрогноз)

Днем температура по Украине от -1° до +4°.

Завтра местами пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков, во всех регионах немного потеплеет.

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Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура ночью до -5°, днем до +4°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -5°, днем до +2°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до -4°, днем до 0°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -5°, днем до 0°.

Согласно народному прогнозу, 21 декабря - день Потапия и Анфисы-умелицы. Если синицы начинают с утра пищать - ночью будет мороз, а если прячутся под крышу - к метели.

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