Завтра в Украине немного потеплеет, местами пройдет снег (видеопрогноз)

16:30, 20 декабря 2018
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Днем температура по Украине от -1° до +4°.

Завтра местами пройдет снег / УНИАН
Завтра местами пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков, во всех регионах немного потеплеет.

В Украину идет потепление: синоптик рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни

Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура ночью до -5°, днем до +4°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -5°, днем до +2°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до -4°, днем до 0°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -5°, днем до 0°.

Согласно народному прогнозу, 21 декабря - день Потапия и Анфисы-умелицы. Если синицы начинают с утра пищать - ночью будет мороз, а если прячутся под крышу - к метели. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#потепление
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