Завтра в Украине немного потеплеет, местами пройдет снег (видеопрогноз)
Днем температура по Украине от -1° до +4°.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 декабря в Украине практически без осадков, во всех регионах немного потеплеет.
В Украину идет потепление: синоптик рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни
Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до -1°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура ночью до -5°, днем до +4°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -5°, днем до +2°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до -4°, днем до 0°. В центре местами пройдет снег, температура ночью до -5°, днем до 0°.
Согласно народному прогнозу, 21 декабря - день Потапия и Анфисы-умелицы. Если синицы начинают с утра пищать - ночью будет мороз, а если прячутся под крышу - к метели.
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Погода в Украине
- Винница-3°... -4°
- Днепр-1°... -3°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир-3°... -4°
- Запорожье0°... -2°
- Ивано-Франковск-6°... -7°
- Киев-3°... -4°
- Кировоград-2°... -3°
- Луганск-2°... -3°
- Луцк-4°... -5°
- Львов-4°... -5°
- Николаев0°... -2°
- Одесса0°... -2°
- Полтава-3°... -4°
- Ровно-5°... -6°
- Симферополь+2°... 0°
- Сумы-5°... -6°
- Тернополь-6°... -8°
- Харьков-4°... -5°
- Херсон0°... -2°
- Хмельницкий-4°... -6°
- Черкассы-2°... -3°
- Чернигов-4°... -5°
- Черновцы-5°... -10°