Киевлян предупреждают о снеге и гололедице 21 декабря
Жителей Киева призывают быть осторожными, передвигаясь по городу,
В пятницу, 21 декабря, в Киеве ожидается снег, местами слабый гололед, на дорогах местами гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украину идет потепление: синоптик рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни
"В Киеве 21 декабря небольшие осадки преимущественно в виде снега, местами слабый гололед, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.
В КГГА призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.
Советы водителям:
- придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.
Погода в Украине
- Винница-3°... -4°
- Днепр-1°... -3°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир-3°... -4°
- Запорожье0°... -2°
- Ивано-Франковск-6°... -7°
- Киев-3°... -4°
- Кировоград-2°... -3°
- Луганск-2°... -3°
- Луцк-4°... -5°
- Львов-4°... -5°
- Николаев0°... -2°
- Одесса0°... -2°
- Полтава-3°... -4°
- Ровно-5°... -6°
- Симферополь+2°... 0°
- Сумы-5°... -6°
- Тернополь-6°... -8°
- Харьков-4°... -5°
- Херсон0°... -2°
- Хмельницкий-4°... -6°
- Черкассы-2°... -3°
- Чернигов-4°... -5°
- Черновцы-5°... -10°