Ливни, грозы и град: австралийский Сидней пострадал от мощного шторма (фото, видео)

По предварительным подсчетам, шторм нанес ущерб в десятки миллионов долларов.

Сидней пострадал от сильного шторма / REUTERS

На австралийский город Сидней и его окрестности 20 декабря обрушился шторм: в городе прошли сильные ливни с грозами и градом.

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В пригороде Сиднея Саммер Хилл размеры града достигали 4-4,5 сантиметров. В результате были повреждены многие автомобили. Град продолжался в течение 20 минут, сообщает news.com.au.

Шторм также повлиял на работу аэропорта Сиднея, там авиарейсы задерживаются примерно на 20 минут. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Австралии сообщили, что уже получили 200 обращений за помощью от местных жителей. Ожидается, что это число будет расти.

По предварительным подсчетам, шторм нанес ущерб в десятки миллионов долларов.

Напомним, днем 17 декабря тропический циклон "Петай", образовавшийся в Бенгальском заливе, обрушился на восточное побережье индийского штата Андхра-Прадеш.