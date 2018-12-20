В Боливии произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков рядом с городком Падилья.

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В четверг, 20 декабря, в Боливии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 35 км на восток от небольшого городка Падилья в департаменте Чукисака. Очаг землетрясения залегал на глубине 19,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения в остане Керманшах на западе Ирана пострадали 729 человек.