В Индонезии произошел огромный провал грунта (видео)

11:44, 20 декабря 2018
97
0

Глубина ямы достигает 15-20 метров.

В Индонезии произошлел провал грунта / youtube.com/KOMPASTV
В Индонезии произошлел провал грунта / youtube.com/KOMPASTV

В городе Сурабая на индонезийском острове Ява произошел огромный провал грунта, из-за чего обрушилась дорога и часть прилегающей территории.

На северо-востоке Австралии прошли рекордные дожди (видео)

Глубина ямы достигает 15-20 м, длина — несколько десятков метров, сообщает Stormnews со ссылкой на Tempo.co.

По предварительной информации, причиной провала стали ошибки в строительстве больницы и сильные дожди. Обошлось без пострадавших.

Видео: youtube.com/KOMPASTV

Напомним, 2 декабря в провинции Северная Суматра на западе Индонезии семь человек погибли, еще семеро получили тяжелые травмы в результате схода оползня на гостиницу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Индонезия
Читайте также
В Индонезии произошел огромный провал грунта (видео) В Индонезии произошел огромный провал грунта (видео)
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -4° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -4°
Погода на сегодня: в Украине будет морозно и без осадков (карта) Погода на сегодня: в Украине будет морозно и без осадков (карта)
Завтра в Украине сохранится морозная погода (видеопрогноз) Завтра в Украине сохранится морозная погода (видеопрогноз)
В американском штате Вашингтон пронесся разрушительный торнадо (видео) В американском штате Вашингтон пронесся разрушительный торнадо (видео)
Тропический циклон "Килида" сформировался в Индийском океане Тропический циклон "Килида" сформировался в Индийском океане
В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
- 3 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
90 %
754 мм
3.6 м/с
65 %
Лента новостей