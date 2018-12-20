В Индонезии произошел огромный провал грунта (видео)
Глубина ямы достигает 15-20 метров.
В городе Сурабая на индонезийском острове Ява произошел огромный провал грунта, из-за чего обрушилась дорога и часть прилегающей территории.
На северо-востоке Австралии прошли рекордные дожди (видео)
Глубина ямы достигает 15-20 м, длина — несколько десятков метров, сообщает Stormnews со ссылкой на Tempo.co.
По предварительной информации, причиной провала стали ошибки в строительстве больницы и сильные дожди. Обошлось без пострадавших.
Видео: youtube.com/KOMPASTV
Напомним, 2 декабря в провинции Северная Суматра на западе Индонезии семь человек погибли, еще семеро получили тяжелые травмы в результате схода оползня на гостиницу.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-3°... -4°
- Днепр-1°... -3°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир-3°... -4°
- Запорожье-1°... -2°
- Ивано-Франковск-6°... -8°
- Киев-3°... -4°
- Кировоград-2°... -3°
- Луганск-2°... -3°
- Луцк-4°... -5°
- Львов-4°... -5°
- Николаев0°... -2°
- Одесса0°... -2°
- Полтава-3°... -4°
- Ровно-5°... -6°
- Симферополь+2°... 0°
- Сумы-5°... -6°
- Тернополь-6°... -8°
- Харьков-4°... -5°
- Херсон0°... -2°
- Хмельницкий-4°... -6°
- Черкассы-2°... -3°
- Чернигов-4°... -5°
- Черновцы-6°... -10°
Виргиния, США
- 3 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-3 °
Влажность:90 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:65 %
Восход:07:24
Закат16:50
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей