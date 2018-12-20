В Индонезии произошел огромный провал грунта (видео)

Глубина ямы достигает 15-20 метров.

В Индонезии произошлел провал грунта / youtube.com/KOMPASTV

В городе Сурабая на индонезийском острове Ява произошел огромный провал грунта, из-за чего обрушилась дорога и часть прилегающей территории.

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Глубина ямы достигает 15-20 м, длина — несколько десятков метров, сообщает Stormnews со ссылкой на Tempo.co.

По предварительной информации, причиной провала стали ошибки в строительстве больницы и сильные дожди. Обошлось без пострадавших.

Видео: youtube.com/KOMPASTV

Напомним, 2 декабря в провинции Северная Суматра на западе Индонезии семь человек погибли, еще семеро получили тяжелые травмы в результате схода оползня на гостиницу.