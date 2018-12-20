В Украину идет потепление: синоптик рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни

Циклон из Скандинавии принесет в Украину мокрый снег.

Циклон принесет в Украину осадки / УНИАН

Из-за влияния циклона из Скандинавии погода в Украине в ближайшие дни будет неустойчивой.

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Холодные воздушные массы сменятся на теплые: в большинстве регионов Украины ожидается небольшой мокрый снег, а на юге - дождь со снегом. Об этом "Фактам" рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

"На большей части страны будет не слишком холодно: ночью от плюс 2 градусов до минус 4, местами - до минус 6, на севере Левобережья - до минус 9. Днем температура воздуха ожидается пределах от минус 3 до плюс 3 градусов, на юге - немного теплее", - рассказал Прокопенко.

По словам синоптика, незначительное похолодание придет в Украину после 26 декабря.

Напомним, в четверг, 20 декабря, в Украине без осадков, во всех регионах сохранится холодная погода.