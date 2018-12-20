В Украину идет потепление: синоптик рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни
Циклон из Скандинавии принесет в Украину мокрый снег.
Из-за влияния циклона из Скандинавии погода в Украине в ближайшие дни будет неустойчивой.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -4°
Холодные воздушные массы сменятся на теплые: в большинстве регионов Украины ожидается небольшой мокрый снег, а на юге - дождь со снегом. Об этом "Фактам" рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.
"На большей части страны будет не слишком холодно: ночью от плюс 2 градусов до минус 4, местами - до минус 6, на севере Левобережья - до минус 9. Днем температура воздуха ожидается пределах от минус 3 до плюс 3 градусов, на юге - немного теплее", - рассказал Прокопенко.
По словам синоптика, незначительное похолодание придет в Украину после 26 декабря.
Напомним, в четверг, 20 декабря, в Украине без осадков, во всех регионах сохранится холодная погода.
Погода в Украине
- Винница-3°... -4°
- Днепр-1°... -2°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир-3°... -4°
- Запорожье0°... -2°
- Ивано-Франковск-6°... -8°
- Киев-3°... -4°
- Кировоград-2°... -3°
- Луганск-2°... -3°
- Луцк-4°... -5°
- Львов-4°... -5°
- Николаев0°... -2°
- Одесса+1°... -2°
- Полтава-2°... -3°
- Ровно-5°... -6°
- Симферополь+2°... 0°
- Сумы-4°... -5°
- Тернополь-6°... -9°
- Харьков-3°... -4°
- Херсон+1°... -2°
- Хмельницкий-4°... -5°
- Черкассы-1°... -2°
- Чернигов-4°... -5°
- Черновцы-5°... -10°