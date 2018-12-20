В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 20 декабря, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"20 декабря на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, по состоянию на утро 19 декабря в Карпатах высота снежного покрова достигала почти 80 сантиметров.