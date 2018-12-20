Погода на сегодня: в Украине будет морозно и без осадков (карта)
Температура по стране от -4° до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 декабря, в Украине без осадков, во всех регионах сохранится холодная погода.
Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах в четверг
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +2°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до -4°.
В северных областях пасмурно. Температура до -4°. В центре без осадков, температура до -1°.
Согласно народному прогнозу, 20 декабря — день Амвросия. Этот день подводил черту под праздниками уходящего года. Пришел Амвросий — праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.
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Погода в Украине
- Винница-4°... -5°
- Днепр-1°... -3°
- Донецк-2°... -3°
- Житомир-4°... -5°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск-6°... -8°
- Киев-4°... -5°
- Кировоград-2°... -3°
- Луганск-2°... -3°
- Луцк-4°... -5°
- Львов-4°... -5°
- Николаев+1°... -2°
- Одесса+1°... -2°
- Полтава-2°... -4°
- Ровно-5°... -6°
- Симферополь+2°... 0°
- Сумы-4°... -9°
- Тернополь-6°... -8°
- Харьков-3°... -4°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий-3°... -4°
- Черкассы-2°... -3°
- Чернигов-5°... -6°
- Черновцы-5°... -10°
Виргиния, США
- 1 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-1 °
Влажность:92 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:65 %
Восход:07:24
Закат16:50
Видимость:16 км
Фаза луны:
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