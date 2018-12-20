Погода на сегодня: в Украине будет морозно и без осадков (карта)

Температура по стране от -4° до +2°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 декабря, в Украине без осадков, во всех регионах сохранится холодная погода.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +2°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до -4°.

В северных областях пасмурно. Температура до -4°. В центре без осадков, температура до -1°.

Прогноз на 20 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 декабря — день Амвросия. Этот день подводил черту под праздниками уходящего года. Пришел Амвросий — праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.

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