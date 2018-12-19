Синоптик рассказал, какой будет погода на Новый год в Украине
Погода на Новый год в Украине в 2019 году будет снежной и морозной.
За три дня до Нового года оттепель, которая придет 24 декабря в Украину, сменится морозами до минус 3−7 градусов, выпадет снег.
Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань, передают "Факты".
Завтра в Украине сохранится морозная погода (видеопрогноз)
"Такая погода продержится и в первые дни 2019 года. 5 января снова потеплеет. Так что к Рождеству снег, скорее всего, превратится в слякоть", - отметил он.
По прогнозам синоптика, с 15 января в Украине начнется настоящая зима: столбики термометров опустятся до минус 15−25 градусов. Резкое похолодание будет сопровождаться снегом.
Продержится такая погода аж до начала марта. При этом в феврале временами возможны морозы до минус 30.
Ранее синоптики прогнозировали, что январь-2019 в Украине будет холодным и со снегопадами. Не исключены осадки в виде ледяного дождя, когда падающие капли на поверхности грунта превращаются в лед.
Погода в Украине
- Винница-6°... -10°
- Днепр-2°... -4°
- Донецк-2°... -4°
- Житомир-6°... -10°
- Запорожье-1°... -3°
- Ивано-Франковск-2°... -10°
- Киев-6°... -9°
- Кировоград-4°... -5°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк-4°... -10°
- Львов-3°... -9°
- Николаев-1°... -4°
- Одесса-1°... -5°
- Полтава-4°... -6°
- Ровно-6°... -12°
- Симферополь+2°... -1°
- Сумы-6°... -9°
- Тернополь-5°... -12°
- Харьков-5°... -7°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий-6°... -11°
- Черкассы-4°... -6°
- Чернигов-7°... -10°
- Черновцы-3°... -11°