Синоптик рассказал, какой будет погода на Новый год в Украине

Погода на Новый год в Украине в 2019 году будет снежной и морозной.

На Новый год синоптики обещают мороз / Фото УНИАН

За три дня до Нового года оттепель, которая придет 24 декабря в Украину, сменится морозами до минус 3−7 градусов, выпадет снег.

Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань, передают "Факты".

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"Такая погода продержится и в первые дни 2019 года. 5 января снова потеплеет. Так что к Рождеству снег, скорее всего, превратится в слякоть", - отметил он.

По прогнозам синоптика, с 15 января в Украине начнется настоящая зима: столбики термометров опустятся до минус 15−25 градусов. Резкое похолодание будет сопровождаться снегом.

Продержится такая погода аж до начала марта. При этом в феврале временами возможны морозы до минус 30.

Ранее синоптики прогнозировали, что январь-2019 в Украине будет холодным и со снегопадами. Не исключены осадки в виде ледяного дождя, когда падающие капли на поверхности грунта превращаются в лед.