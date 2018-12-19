В Киеве завтра ожидается пасмурная погода, днем температура до -4°
Вечером в столице до -5°.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 декабря в Киеве будет пасмурно, днем температура до -4°.
Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах в четверг
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -4°, вечером - до -5°. Ветер переменный, до 3,9 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:54, а зайдет в 15:55.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 декабря, в Украине без осадков, во всех регионах сохранится холодная погода.
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Погода в Украине
- Винница-6°... -10°
- Днепр-2°... -4°
- Донецк-2°... -4°
- Житомир-6°... -10°
- Запорожье-1°... -3°
- Ивано-Франковск-2°... -10°
- Киев-6°... -9°
- Кировоград-4°... -5°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк-4°... -10°
- Львов-3°... -9°
- Николаев-1°... -4°
- Одесса-1°... -5°
- Полтава-4°... -6°
- Ровно-6°... -12°
- Симферополь+2°... -1°
- Сумы-6°... -9°
- Тернополь-5°... -12°
- Харьков-5°... -7°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий-6°... -11°
- Черкассы-4°... -6°
- Чернигов-7°... -10°
- Черновцы-3°... -11°
Виргиния, США
- 3 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-5 °
Влажность:78 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:23
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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