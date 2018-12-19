В Киеве завтра ожидается пасмурная погода, днем температура до -4°

17:00, 19 декабря 2018
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Вечером в столице до -5°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 декабря в Киеве будет пасмурно, днем температура до -4°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем -4°, вечером - до -5°. Ветер переменный, до 3,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:54, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 декабря, в Украине без осадков, во всех регионах сохранится холодная погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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