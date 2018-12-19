Завтра в Украине сохранится морозная погода (видеопрогноз)

На западе температура до -8°.

Завтра в Украине будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 декабря, в Украине без осадков, во всех регионах сохранится холодная погода.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -2°, днем до +2°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -8°, днем до -4°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до -6°, днем до -4°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до -1°.

Согласно народному прогнозу, 20 декабря — день Амвросия. Этот день подводил черту под праздниками уходящего года. Пришел Амвросий — праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.

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