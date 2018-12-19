Завтра в Украине сохранится морозная погода (видеопрогноз)
На западе температура до -8°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 декабря, в Украине без осадков, во всех регионах сохранится холодная погода.
В Карпатах выпало почти 80 см снега
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -2°, днем до +2°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -8°, днем до -4°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до -6°, днем до -4°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до -1°.
Согласно народному прогнозу, 20 декабря — день Амвросия. Этот день подводил черту под праздниками уходящего года. Пришел Амвросий — праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.
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Погода в Украине
- Винница-6°... -10°
- Днепр-2°... -4°
- Донецк-2°... -4°
- Житомир-6°... -10°
- Запорожье-1°... -3°
- Ивано-Франковск-2°... -10°
- Киев-6°... -9°
- Кировоград-4°... -5°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк-4°... -10°
- Львов-3°... -9°
- Николаев-1°... -4°
- Одесса-1°... -5°
- Полтава-4°... -6°
- Ровно-6°... -12°
- Симферополь+2°... -1°
- Сумы-6°... -9°
- Тернополь-5°... -12°
- Харьков-5°... -7°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий-6°... -11°
- Черкассы-4°... -6°
- Чернигов-7°... -10°
- Черновцы-3°... -11°