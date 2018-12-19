Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах в четверг

В Киеве завтра сохранится морозная погода.

Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица / УНИАН

На дорогах столицы завтра, 20 декабря, ожидается гололедица.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Завтра, 20 декабря, в Киеве на дорогах местами гололедица, без существенных осадков", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в четверг в столице будет облачная погода с прояснениями, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью 7-9 градусов, днем 4-6 градусов мороза.

Напомним, в среду, 19 декабря, в южных и восточных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.