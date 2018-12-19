Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах в четверг
В Киеве завтра сохранится морозная погода.
На дорогах столицы завтра, 20 декабря, ожидается гололедица.
В Карпатах выпало почти 80 см снега
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Завтра, 20 декабря, в Киеве на дорогах местами гололедица, без существенных осадков", - говорится в сообщении.
По прогнозу синоптиков, в четверг в столице будет облачная погода с прояснениями, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью 7-9 градусов, днем 4-6 градусов мороза.
Напомним, в среду, 19 декабря, в южных и восточных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-6°... -10°
- Днепр-2°... -4°
- Донецк-2°... -4°
- Житомир-6°... -10°
- Запорожье-1°... -3°
- Ивано-Франковск-2°... -10°
- Киев-6°... -9°
- Кировоград-4°... -5°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк-4°... -10°
- Львов-3°... -9°
- Николаев-1°... -4°
- Одесса-1°... -5°
- Полтава-4°... -6°
- Ровно-6°... -12°
- Симферополь+2°... -1°
- Сумы-6°... -9°
- Тернополь-5°... -12°
- Харьков-5°... -7°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий-6°... -11°
- Черкассы-4°... -6°
- Чернигов-7°... -10°
- Черновцы-3°... -11°
Виргиния, США
- 3 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-5 °
Влажность:78 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:23
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей