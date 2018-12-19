Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах в четверг

15:37, 19 декабря 2018
29
0

В Киеве завтра сохранится морозная погода.

Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица / УНИАН
Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица / УНИАН

На дорогах столицы завтра, 20 декабря, ожидается гололедица.

В Карпатах выпало почти 80 см снега

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Завтра, 20 декабря, в Киеве на дорогах местами гололедица, без существенных осадков", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в четверг в столице будет облачная погода с прояснениями, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью 7-9 градусов, днем 4-6 градусов мороза.

Напомним, в среду, 19 декабря, в южных и восточных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#гололедица
Читайте также
В американском штате Вашингтон пронесся разрушительный торнадо (видео) В американском штате Вашингтон пронесся разрушительный торнадо (видео)
В Карпатах выпало почти 80 см снега В Карпатах выпало почти 80 см снега
Тропический циклон "Килида" сформировался в Индийском океане Тропический циклон "Килида" сформировался в Индийском океане
В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность
В Киеве сегодня будет холодно, днем температура до -7° В Киеве сегодня будет холодно, днем температура до -7°
В Украине сегодня ожидается морозная погода без осадков (карта) В Украине сегодня ожидается морозная погода без осадков (карта)
В Украине завтра будет холодно, местами ожидается до -14° (видеопрогноз) В Украине завтра будет холодно, местами ожидается до -14° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 3 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
78 %
757 мм
4.2 м/с
2 %
Лента новостей