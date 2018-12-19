В американском штате Вашингтон пронесся разрушительный торнадо (видео)

14:29, 19 декабря 2018
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Торнадо сорвал крыши с домов, разбил окна и повалил линии электропередач.

В США пронесся торнадо / twitter.com/PrestonTVNews
В США пронесся торнадо / twitter.com/PrestonTVNews

Разрушительный торнадо пронесся в городе Порт-Орчард (штат Вашингтон, США). 

На юге США пронеслись более 20 торнадо

Смерч зафиксировали около 14:00 18 декабря. Спустя несколько минут местные новостные компании показали поврежденные в результате дома, передает The Weather Channel

Местные жители рассказывают, что торнадо сорвал крыши с домов, разбил окна и повалил линии электропередач.

Отмечается, что этот смерч стал первым в штате с 13 мая 1986 года.

Напомним, два водяных смерча 21 ноября пронеслись рядом с портом города Мармарис на юго-западе Турции. В результате были повреждены несколько яхт и 4 автомобиля.

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Теги: #США#торнадо
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