В Карпатах выпало почти 80 см снега
Местами существует опасность схода лавин.
По состоянию на утро 19 декабря в Карпатах высота снежного покрова достигала почти 80 сантиметров.
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Об этом говорится в сообщении отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах в Facebook.
Так, на станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 37-67 см. Снег свежий, нестабильный. Лавиноопасно. На станции Плай высота снежного покрова составляет 16-49 см, снег пылевидный свежий, умеренно и хорошо закреплен.
На снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова достигает 79 см.
Напомним, сегодня, 19 декабря, из-за снегопадов в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность.
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