В Карпатах выпало почти 80 см снега

13:00, 19 декабря 2018
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Местами существует опасность схода лавин.

В Карпатах намело почти 80 см снега / Фото УНИАН
В Карпатах намело почти 80 см снега / Фото УНИАН

По состоянию на утро 19 декабря в Карпатах высота снежного покрова достигала почти 80 сантиметров.

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Об этом говорится в сообщении отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах в Facebook.

Так, на станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 37-67 см. Снег свежий, нестабильный. Лавиноопасно. На станции Плай высота снежного покрова составляет 16-49 см, снег пылевидный свежий, умеренно и хорошо закреплен.

На снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова достигает 79 см.

Напомним, сегодня, 19 декабря, из-за снегопадов в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность.

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Теги: #снег#погода#Карпаты
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