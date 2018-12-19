Тропический циклон "Килида" сформировался в Индийском океане

11:51, 19 декабря 2018
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Скорость ветра достигает 65 км/ч.

В Индийском океане сформировался тропический циклон / Strange sounds
В Индийском океане сформировался тропический циклон / Strange sounds

Тропический циклон "Килида" сформировался в Индийском океане. Сейчас он находится в 480 км к востоку от островов Агалега и медленно движется в южном направлении.

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Скорость ветра пока достигает 65 км/ч, но в ближайшие дни она значительно увеличится. Штормовые предупреждения для близлежащих островов пока не объявлялись, передает Stormnews со ссылкой на Метеослужбу Маврикия.

Напомним, днем 17 декабря тропический циклон "Петай", образовавшийся в Бенгальском заливе, обрушился на восточное побережье индийского штата Андхра-Прадеш.

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Теги: #Индия#циклон
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