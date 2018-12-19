Тропический циклон "Килида" сформировался в Индийском океане
Скорость ветра достигает 65 км/ч.
Тропический циклон "Килида" сформировался в Индийском океане. Сейчас он находится в 480 км к востоку от островов Агалега и медленно движется в южном направлении.
На северо-востоке Австралии прошли рекордные дожди (видео)
Скорость ветра пока достигает 65 км/ч, но в ближайшие дни она значительно увеличится. Штормовые предупреждения для близлежащих островов пока не объявлялись, передает Stormnews со ссылкой на Метеослужбу Маврикия.
Напомним, днем 17 декабря тропический циклон "Петай", образовавшийся в Бенгальском заливе, обрушился на восточное побережье индийского штата Андхра-Прадеш.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-6°... -10°
- Днепр-2°... -4°
- Донецк-2°... -4°
- Житомир-6°... -10°
- Запорожье-2°... -3°
- Ивано-Франковск-2°... -10°
- Киев-6°... -9°
- Кировоград-4°... -5°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк-4°... -10°
- Львов-3°... -9°
- Николаев-1°... -4°
- Одесса-1°... -5°
- Полтава-4°... -6°
- Ровно-6°... -12°
- Симферополь+1°... -1°
- Сумы-6°... -9°
- Тернополь-5°... -12°
- Харьков-5°... -7°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий-6°... -11°
- Черкассы-4°... -6°
- Чернигов-7°... -10°
- Черновцы-2°... -11°
Виргиния, США
- 4 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:-4 °
Влажность:77 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:23
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей