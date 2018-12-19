В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
Сегодня, 19 декабря, из-за снегопадов в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность.
На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"19 декабря в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской области объявляется, а на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 декабря в Украине без осадков, во всех регионах сохранится холодная погода.
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