На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение

09:41, 19 декабря 2018
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 19 декабря, в южных и восточных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Ухудшение погоды в ближайшие дни в столице не ожидается - КГГА

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

Напомним, 19 декабря в Украине без осадков, во всех регионах сохранится холодная погода.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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