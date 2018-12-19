На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS

В среду, 19 декабря, в южных и восточных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также Ухудшение погоды в ближайшие дни в столице не ожидается - КГГА

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

Напомним, 19 декабря в Украине без осадков, во всех регионах сохранится холодная погода.