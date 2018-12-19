В Киеве сегодня будет холодно, днем температура до -7°
В столице сегодня без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 декабря, в Киеве без осадков, днем температура до -7°.
Ухудшение погоды в ближайшие дни в столице не ожидается - КГГА
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем -7°, вечером - до -9°. Ветер северо-восточный, до 2,2 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Украине будет без осадков, во всех регионах сохранится холодная погода.
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- Ровно-6°... -13°
- Симферополь+1°... -1°
- Сумы-6°... -10°
- Тернополь-5°... -12°
- Харьков-5°... -7°
- Херсон-1°... -2°
- Хмельницкий-6°... -10°
- Черкассы-5°... -7°
- Чернигов-8°... -11°
- Черновцы-3°... -10°
Виргиния, США
- 3 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:-6 °
Влажность:77 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:23
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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