В Украине сегодня ожидается морозная погода без осадков (карта)
На севере днем температура до -8°.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 декабря в Украине будет без осадков, во всех регионах сохранится холодная погода.
Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +2°.
На западе Украины без осадков. Температура до -3°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -8°. В центре без осадков, температура до -2°.
Согласно народному прогнозу, 19 декабря — Николая Чудотворца. В каждом году два Николая: на первого Николая не бывает холодно никогда, а до второго Николая не бывает тепла никогда. Какой день на Николая зимнего, такой и на Николая летнего. Как упадет большой иней — на хороший урожай овса. Как на Николая пойдет дождь, то урожай на озимые. Морозный день — на красоту хлеба и овощей.
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Погода в Украине
- Винница-8°... -12°
- Днепр-2°... -4°
- Донецк-2°... -5°
- Житомир-7°... -11°
- Запорожье0°... -3°
- Ивано-Франковск-2°... -11°
- Киев-7°... -10°
- Кировоград-4°... -5°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк-4°... -11°
- Львов-3°... -9°
- Николаев-2°... -4°
- Одесса-2°... -4°
- Полтава-3°... -6°
- Ровно-6°... -13°
- Симферополь+1°... -1°
- Сумы-6°... -10°
- Тернополь-5°... -12°
- Харьков-5°... -7°
- Херсон-1°... -2°
- Хмельницкий-6°... -10°
- Черкассы-5°... -7°
- Чернигов-8°... -11°
- Черновцы-3°... -10°