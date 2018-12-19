В Украине сегодня ожидается морозная погода без осадков (карта)

На севере днем температура до -8°.

В Украине сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 декабря в Украине будет без осадков, во всех регионах сохранится холодная погода.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +2°.

На западе Украины без осадков. Температура до -3°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -8°. В центре без осадков, температура до -2°.

Прогноз на 19 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 декабря — Николая Чудотворца. В каждом году два Николая: на первого Николая не бывает холодно никогда, а до второго Николая не бывает тепла никогда. Какой день на Николая зимнего, такой и на Николая летнего. Как упадет большой иней — на хороший урожай овса. Как на Николая пойдет дождь, то урожай на озимые. Морозный день — на красоту хлеба и овощей.

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