Зима свирепствует: несколько областей Украины оказались в плену непогоды (видео)
На Буковине бушует непогода, там на дорогах образовались пробки.
Украинских водителей предупреждают об ухудшении состояния дорог из-за снегопада.
На Львовщине из-за плохой видимости и скользкого пути за сутки произошло едва ли не рекордное количество ДТП: более 90. Пять человек забрали в больницу, говорится в сюжете ТСН.
Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
Из-за одной аварию парализованным оказался центр Львова. На Волыни десятки автомобилей застряли в снежном плену.
На Буковине сейчас начался сильный снег, на дорогах - пробки, на тротуарах - гололедица.
Из-за налипания мокрого снега на проводах на Закарпатье более двух десятков населенных пунктов остались без света.
Как сообщала Погода УНИАН, в День Святого Николая, 19 декабря, в Украине ожидается морозная погода, в большинстве областей осадки маловероятны.
Погода в Украине
- Винница-4°... -10°
- Днепр-2°... -5°
- Донецк-3°... -6°
- Житомир-4°... -10°
- Запорожье-1°... -4°
- Ивано-Франковск-1°... -5°
- Киев-5°... -10°
- Кировоград-2°... -7°
- Луганск-4°... -6°
- Луцк-2°... -7°
- Львов-1°... -8°
- Николаев-1°... -5°
- Одесса0°... -5°
- Полтава-5°... -7°
- Ровно-3°... -10°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы-7°... -10°
- Тернополь-2°... -8°
- Харьков-5°... -8°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий-5°... -12°
- Черкассы-3°... -7°
- Чернигов-6°... -11°
- Черновцы-3°... -7°