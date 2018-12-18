Зима свирепствует: несколько областей Украины оказались в плену непогоды (видео)

18:37, 18 декабря 2018
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На Буковине бушует непогода, там на дорогах образовались пробки.

Украинских водителей предупреждают об ухудшении состояния дорог из-за снегопада.

На Львовщине из-за плохой видимости и скользкого пути за сутки произошло едва ли не рекордное количество ДТП: более 90. Пять человек забрали в больницу, говорится в сюжете ТСН.

Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

Из-за одной аварию парализованным оказался центр Львова. На Волыни десятки автомобилей застряли в снежном плену.

На Буковине сейчас начался сильный снег, на дорогах - пробки, на тротуарах - гололедица.

Из-за налипания мокрого снега на проводах на Закарпатье более двух десятков населенных пунктов остались без света.

Как сообщала Погода УНИАН, в День Святого Николая, 19 декабря, в Украине ожидается морозная погода, в большинстве областей осадки маловероятны.

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Теги: #снег#зима
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