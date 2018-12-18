В Киеве завтра без осадков, днем температура до -7°

Вечером в столице до -9°.

Завтра в Киеве будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 декабря, в Киеве без осадков, днем температура до -7°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -7°, вечером - до -9°. Ветер северо-восточный, до 2,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:53, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Украине будет без осадков, во всх регионах сохранится холодная погода.

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