В Киеве завтра без осадков, днем температура до -7°
Вечером в столице до -9°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 декабря, в Киеве без осадков, днем температура до -7°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День Святого Николая
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -7°, вечером - до -9°. Ветер северо-восточный, до 2,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:53, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Украине будет без осадков, во всх регионах сохранится холодная погода.
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Погода в Украине
- Винница-4°... -10°
- Днепр-2°... -5°
- Донецк-3°... -6°
- Житомир-4°... -10°
- Запорожье-1°... -4°
- Ивано-Франковск-1°... -5°
- Киев-5°... -10°
- Кировоград-2°... -7°
- Луганск-4°... -6°
- Луцк-2°... -7°
- Львов-1°... -8°
- Николаев-1°... -5°
- Одесса0°... -5°
- Полтава-5°... -7°
- Ровно-3°... -10°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы-7°... -10°
- Тернополь-2°... -8°
- Харьков-5°... -8°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий-5°... -12°
- Черкассы-3°... -7°
- Чернигов-6°... -11°
- Черновцы-3°... -7°
Виргиния, США
+ 4 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+1 °
Влажность:64 %
Давление:753 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:23
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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