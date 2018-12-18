В Украине завтра будет холодно, местами ожидается до -14° (видеопрогноз)
Осадков в Украине 19 декабря не ожидается.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 декабря в Украине будет без осадков, во всх регионах сохранится холодная погода.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -7°, днем до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -2°, днем до +2°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -14°, днем до -3°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -11°, днем до -8°. В центре без осадков, температура ночью до -12°, днем до -2°.
Согласно народному прогнозу, 19 декабря — Николая Чудотворца. В каждом году два Николая: на первого Николая не бывает холодно никогда, а до второго Николая не бывает тепла никогда. Какой день на Николая зимнего, такой и на Николая летнего. Как упадет большой иней — на хороший урожай овса. Как на Николая пойдет дождь, то урожай на озимые. Морозный день — на красоту хлеба и овощей.
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Погода в Украине
- Винница-4°... -10°
- Днепр-2°... -5°
- Донецк-3°... -6°
- Житомир-4°... -10°
- Запорожье-1°... -4°
- Ивано-Франковск-1°... -5°
- Киев-5°... -10°
- Кировоград-2°... -7°
- Луганск-4°... -6°
- Луцк-2°... -7°
- Львов-1°... -8°
- Николаев-1°... -5°
- Одесса0°... -5°
- Полтава-5°... -7°
- Ровно-3°... -10°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы-7°... -10°
- Тернополь-2°... -8°
- Харьков-5°... -8°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий-5°... -12°
- Черкассы-3°... -7°
- Чернигов-6°... -11°
- Черновцы-3°... -7°