В Украине завтра будет холодно, местами ожидается до -14° (видеопрогноз)

16:30, 18 декабря 2018
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Осадков в Украине 19 декабря не ожидается.

В Украине завтра будет холодно / УНИАН
В Украине завтра будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 декабря в Украине будет без осадков, во всх регионах сохранится холодная погода.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -7°, днем до -2°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -2°, днем до +2°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -14°, днем до -3°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -11°, днем до -8°. В центре без осадков, температура ночью до -12°, днем до -2°.

Согласно народному прогнозу, 19 декабря — Николая Чудотворца. В каждом году два Николая: на первого Николая не бывает холодно никогда, а до второго Николая не бывает тепла никогда. Какой день на Николая зимнего, такой и на Николая летнего. Как упадет большой иней — на хороший урожай овса. Как на Николая пойдет дождь, то урожай на озимые. Морозный день — на красоту хлеба и овощей. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#зима#мороз
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