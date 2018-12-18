Ухудшение погоды в ближайшие дни в столице не ожидается - КГГА

В пресс-службе КГГА сообщили, что распространенный в СМИ документ об ухудшении погоды в городе предназначен для проведения учений и не соответствует прогнозу Гидрометцентра.

Иллюстрация / REUTERS

Ухудшение погоды в ближайшие дни в столице не ожидается.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Отмечается, что «документ об ухудшении погодных условий в Киеве в период с 18 до 21 декабря, распространенный рядом СМИ, предназначен для проведения учений структурных подразделений КП «Киевтеплоэнерго» и не является официальным прогнозам Украинского гидрометцентра.

Читайте также Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

Факсограмма является внутренним документом КП «Киевтеплоэнерго». На предприятии системно проходят учения с целью усиления эффективности работы в условиях снегопадов, понижения температуры и т.д.».

В пресс-службе заверили, что сейчас КП «Киевтеплоэнерго» проводит внутреннюю работу для установления обстоятельств, при которых данный документ попал в публичный доступ и вызвал дезинформацию.

Пресс-служба КГГА просит журналистов в новостях использовать официальный прогноз Украинского гидрометцентра (https://meteo.gov.ua/ua/).

Согласно данным синоптиков, сегодня в Киеве без существенных осадков, днем 6-8 градусов мороза.

19 декабря в столице также не ожидается существенных осадков, температура ночью 9-11 градусов мороза, днем 6-8 градусов мороза. Ветер 5-10 м/с.

20 декабря - без существенных осадков, температура ночью 9-11 градусов мороза, днем 4-6 градусов мороза. Ветер 5-10 м/с.

Напомним, на День Святого Николая, 19 декабря, в Украине ожидается морозная погода, в большинстве областей осадки маловероятны.