Ухудшение погоды в ближайшие дни в столице не ожидается - КГГА
В пресс-службе КГГА сообщили, что распространенный в СМИ документ об ухудшении погоды в городе предназначен для проведения учений и не соответствует прогнозу Гидрометцентра.
Ухудшение погоды в ближайшие дни в столице не ожидается.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.
Отмечается, что «документ об ухудшении погодных условий в Киеве в период с 18 до 21 декабря, распространенный рядом СМИ, предназначен для проведения учений структурных подразделений КП «Киевтеплоэнерго» и не является официальным прогнозам Украинского гидрометцентра.
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Факсограмма является внутренним документом КП «Киевтеплоэнерго». На предприятии системно проходят учения с целью усиления эффективности работы в условиях снегопадов, понижения температуры и т.д.».
В пресс-службе заверили, что сейчас КП «Киевтеплоэнерго» проводит внутреннюю работу для установления обстоятельств, при которых данный документ попал в публичный доступ и вызвал дезинформацию.
Пресс-служба КГГА просит журналистов в новостях использовать официальный прогноз Украинского гидрометцентра (https://meteo.gov.ua/ua/).
Согласно данным синоптиков, сегодня в Киеве без существенных осадков, днем 6-8 градусов мороза.
19 декабря в столице также не ожидается существенных осадков, температура ночью 9-11 градусов мороза, днем 6-8 градусов мороза. Ветер 5-10 м/с.
20 декабря - без существенных осадков, температура ночью 9-11 градусов мороза, днем 4-6 градусов мороза. Ветер 5-10 м/с.
Напомним, на День Святого Николая, 19 декабря, в Украине ожидается морозная погода, в большинстве областей осадки маловероятны.
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