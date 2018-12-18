У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Во вторник, 18 декабря, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8.
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Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 112 км на юго-запад от города Нисиноомоте в префектуре Кагосима. Очаг землетрясения залегал на глубине 47 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, у берегов Новой Каледонии 5 декабря произошли землетрясения магнитудой 6,0, 7,5 и 6,6, которые привели к цунами.
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