У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8

15:31, 18 декабря 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 18 декабря, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 112 км на юго-запад от города Нисиноомоте в префектуре Кагосима. Очаг землетрясения залегал на глубине 47 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, у берегов Новой Каледонии 5 декабря произошли землетрясения магнитудой 6,0, 7,5 и 6,6, которые привели к цунами.

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Теги: #Япония#землетрясение
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